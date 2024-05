Comunidade Chinesa de SP envia 60 toneladas de doações ao RS

A Comunidade Chinesa de São Paulo arrecadou 60 toneladas de donativos para o Rio Grande do Sul, atingido por inundações de grandes proporções na última semana. Por intermédio da Afresp, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, os alimentos e materiais arrecadados foram entregues ao Fundo Social de São Paulo, na quarta-feira, 8, que fará o transporte até as áreas atingidas. Entre as doações enviadas ao Rio Grande do Sul, estão 500 cobertores, 100 colchões, mil cestas básicas e 4 mil kits de higiene. André Ye, diretor do Centro de Assistência e Integração Chinês em São Paulo, diz que a comunidade sempre busca auxiliar os brasileiros em momentos de catástrofe. “A Comunidade Chinesa está mobilizada junto com nossos irmãos gaúchos. Nessa hora, toda solidariedade é pouca e não existem barreiras políticas, geográficas e de nacionalidade. Vamos continuar essa ajuda aos irmãos gaúchos”.