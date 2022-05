Comprar ou vender reais? A recomendação do JP Morgan após alta do dólar

O banco americano de investimentos JP Morgan revisou sua recomendação para o real brasileiro para a faixa “overweight”, ou simplesmente “acima da média”. A mudança de posição acontece justamente depois do dólar ganhar forçar contra a moeda brasileira nas últimas semanas e voltar para a casa dos 5 reais. Para os analistas do banco, a recente desvalorização do real o fez ficar atrativo novamente. “O real parecia ser um dos negócios mais concorridos nas últimas semanas atrás. Agora, com as posições e valuations mais limpos e atraentes, além dos fundamentos ainda fortes, recomendamos posições compradas em real”, informa o relatório, que cita o atual cenário de juros reais elevados no país e a alta das commodities agrícolas como razões para apostar na moeda brasileira. Nesta sexta-feira, o dólar fechou em alta de 1,17%, cotado a 5,075 reais. No acumulado do ano, o câmbio recua 8,96%.

