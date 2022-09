Como um casamento movimenta a briga entre Eldorado e Paper Excellence

As defesas da Eldorado e da J&F pediram a substituição dos três árbitros que compõem o tribunal arbitral do processo em que digladiam-se com a Paper Excellence pelo controle de uma fábrica de papel e celulose em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Os três renunciaram às suas funções. De acordo com o pedido da Eldorado, os árbitros “deixaram de revelar fatos importantíssimos aos olhos das partes”, e de terem “falhado gravemente na supervisão da conduta” da secretária do tribunal, Larissa Tamashiro, que foi afastada do posto. Larissa casou-se com Diogo Fernando Alves Dourado, advogado integrante do Mattos Filho, escritório que representa a Paper Excellence na arbitragem. Segundo a Eldorado, o relacionamento “ultrapassa o âmbito pessoal-afetivo, se estendendo à vida profissional de ambos. Com efeito, a secretária do tribunal arbitral e o advogado do Mattos Filho atuam profissionalmente em conjunto desde 2018, como comandatários de clientes em comum”.

Siga o Radar Econômico no Twitter