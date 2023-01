Como serviço de assinatura visa baratear contratações

Com o intuito de tornar serviços para a contratação e retenção de profissionais mais acessíveis, a startup Talentflix se descolou de normas do mercado, oferecendo planos por assinatura para contratação de funcionários como forma de baratear custos. Os potenciais funcionários aparecem na base de dados da empresa, e as companhias contratam os serviços da Talentflix para baratear e tornar mais rápido o processo de contratação. Para Alexandre Abreu, fundador da companhia, sua entrada no mercado traz vantagens especialmente para outras startups. “Surgimos voltados para startups que estão começando, para democratizar o serviço, porque é raríssimo que essas empresas consigam contratar algo semelhante tendo em vista o modelo praticado pelo mercado”, diz.

Dentre os serviços que podem ser contratados através dos planos por assinatura da startup, estão a contratação de profissionais para empresas, sua retenção e formação contínua, o que inclui a capacitação de funcionários em posições de liderança para a condução de entrevistas. Em processos de contratação, a seleção dos candidatos para o posto leva em média dez dias para ser concluída. A Talentflix iniciou suas primeiras contratações neste mês de janeiro, contando com um banco de dados terceirizado com cerca de quatro milhões de possíveis candidatos para seleções.

