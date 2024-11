Como os brasileiros vão pagar as compras da Black Friday, segundo o Google

Uma pesquisa encomendada pelo Google aponta para uma consolidação do Pix enquanto meio de pagamento preferido dos brasileiros em antecipação à Black Friday. Seis a cada dez consumidores pretendem utilizar o Pix para pagar compras no evento deste ano, posicionando o meio de pagamento como o que mais deve ser utilizado. Em seguida, o parcelamento com cartão de crédito é apontado como opção para 53% dos respondentes — que podiam eleger mais de um meio de pagamento no questionário Demais meios de pagamento, como o pagamento à vista com cartão de crédito (37%), cartão de débito (32%) ou dinheiro em espécie (27%), ficam em segundo plano. O estudo foi feito em parceria com o instituto de pesquisa Offerwise.