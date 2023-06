Como o comunicado do Banco Central pode reduzir o dólar

O comunicado mais duro do Banco Central (BC) na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) pode ter impacto direto nos preços do dólar. A autarquia reforçou que o processo de queda da inflação demanda paciência e serenidade, além de não ter deixado explícita a possibilidade de corte na taxa Selic a partir da próxima reunião do grupo, a ser realizada no mês de agosto. Alguns economistas entendem que a inflexibilidade do BC pode ter efeito na redução da cotação do dólar. “O teor do comunicado pode ter ajudado o real a se consolidar em patamares mais valorizados. As perspectivas de condições monetárias globais mais apertadas por um prazo mais longo aparentemente pesaram sobre os mercados acionários”, diz um relatório do Santander assinado por Ana Paula Vescovi, economista-chefe do banco. A leitura é que a tendência de juros mais altos por mais tempo pode ajudar a promover o carry trade. Por volta das 13h, o Ibovespa negociava em queda de 1%. Ainda assim, o dólar apresentava leve recuo de 0,2%, cotado a 4,769 reais.

