Como Meirelles angaria apoio do setor privado à candidatura de Lula

Atualizado em 13 out 2022, 16h52 - Publicado em 13 out 2022, 16h31

Por Victor Irajá Atualizado em 13 out 2022, 16h52 - Publicado em 13 out 2022, 16h31

Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles tem atuado informalmente para atrair empresários e membros do setor privado e do mercado para a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Meirelles tem participado de “dois a três” encontros e reuniões diários para apresentar suas perspectivas sobre uma eventual gestão de Lula. Nos encontros, o ex-ministro aponta para as graves perspectivas sobre o cenário fiscal e reafirma a intenção de que a possível gestão de Lula avance em reformas, como a tributária. A estratégia “repete” a atuação de Antonio Palocci, escolhido ministro para o primeiro governo Lula, durante a campanha de 2002. Palocci foi elevado a ministro depois de conciliar apoio do setor produtivo à candidatura do petista durante os meses que antecederam o pleito.

