Como funcionaria o plano de internet e celular grátis de Flávio Bolsonaro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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O plano de Flávio Bolsonaro prevê oferecer internet gratuita a 70 milhões de mulheres. A distribuição dos próprios celulares, porém, não alcançaria necessariamente todo esse público: seria destinada a pessoas sem condições de comprar um aparelho, especialmente mulheres de baixa renda e idosos, e ainda está em estudo.

A conexão seria concedida por meio de um bônus de dados. O objetivo é garantir acesso ao Gov.br e à Central da Mulher, plataforma que reunirá serviços de saúde, qualificação profissional, crédito, formalização de pequenos negócios e atendimento a vítimas de violência.

Responsável pela elaboração do programa, Daniella Marques afirma que a internet será a infraestrutura básica da era da inteligência artificial, assim como rodovias, ferrovias e energia foram fundamentais para o desenvolvimento no passado. Segundo ela, a digitalização dos serviços públicos perde efeito se a população de baixa renda não tiver conexão para acessá-los.

O financiamento viria principalmente do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o Fust, abastecido por uma contribuição de 1% sobre a receita das operadoras. A campanha também pretende buscar parcerias com as empresas de telefonia.

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De acordo com Daniella, o projeto não exigirá aumento de impostos nem a criação de uma nova fonte de arrecadação. A proposta é usar recursos públicos que já existem e contrapartidas das operadoras para financiar a inclusão digital.

Flávio afirma que a campanha já conversou com empresas do setor interessadas em participar do programa. Ainda precisam ser definidos, porém, o tamanho do pacote de dados, os critérios para receber os aparelhos e a parcela do custo que caberá ao Fust e às operadoras.

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A internet gratuita já é tratada como compromisso da pré-campanha. O fornecimento dos celulares permanece como uma possibilidade em análise.