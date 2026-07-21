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Como funcionaria o plano de internet e celular grátis de Flávio Bolsonaro

Campanha pretende conectar 70 milhões de mulheres com recursos do Fust e parcerias com operadoras; distribuição de aparelhos ainda está em estudo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 13h00 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h00
"Ele [Lula] regulamentou os sites de aposta. O resultado está aí. Um monte de gente se iludindo, achando que vai ganhar dinheiro apostando, gastando até o que não tem, e, no final, perde tudo”, disse o senador Flávio Bolsonaro.
O pré-candidato Flávio Bolsonaro (Charles Sholl/Brazil Photo Press/Ag. O Globo/.)
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Como funcionaria o plano de internet e celular grátis de Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

O plano de Flávio Bolsonaro prevê oferecer internet gratuita a 70 milhões de mulheres. A distribuição dos próprios celulares, porém, não alcançaria necessariamente todo esse público: seria destinada a pessoas sem condições de comprar um aparelho, especialmente mulheres de baixa renda e idosos, e ainda está em estudo.

A conexão seria concedida por meio de um bônus de dados. O objetivo é garantir acesso ao Gov.br e à Central da Mulher, plataforma que reunirá serviços de saúde, qualificação profissional, crédito, formalização de pequenos negócios e atendimento a vítimas de violência.

Responsável pela elaboração do programa, Daniella Marques afirma que a internet será a infraestrutura básica da era da inteligência artificial, assim como rodovias, ferrovias e energia foram fundamentais para o desenvolvimento no passado. Segundo ela, a digitalização dos serviços públicos perde efeito se a população de baixa renda não tiver conexão para acessá-los.

O financiamento viria principalmente do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o Fust, abastecido por uma contribuição de 1% sobre a receita das operadoras. A campanha também pretende buscar parcerias com as empresas de telefonia.

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De acordo com Daniella, o projeto não exigirá aumento de impostos nem a criação de uma nova fonte de arrecadação. A proposta é usar recursos públicos que já existem e contrapartidas das operadoras para financiar a inclusão digital.

Flávio afirma que a campanha já conversou com empresas do setor interessadas em participar do programa. Ainda precisam ser definidos, porém, o tamanho do pacote de dados, os critérios para receber os aparelhos e a parcela do custo que caberá ao Fust e às operadoras.

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A internet gratuita já é tratada como compromisso da pré-campanha. O fornecimento dos celulares permanece como uma possibilidade em análise.

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Celular
Daniella Marques
Flávio Bolsonaro
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