Comércio deve faturar R$ 5,1 bilhões na Black Friday, aponta pesquisa

O comércio brasileiro deve alcançar um faturamento de 5,1 bilhões de reais na Black Friday de 2023, segundo levantamento da Precifica, empresa especializada em análise de preços. O montante é próximo do recorde estabelecido em 2021, de 5,8 bilhões de reais em faturamento. Observando o período dos últimos dez anos, é apontado que a confiança dos consumidores neste ano seria a mais elevada da série histórica. Os analistas afirmam, também, que certos recortes de gênero e idade tendem a se manter mais otimistas em relação à Black Friday do que outros. É o caso das mulheres e daqueles com até 35 anos de idade — esses últimos tendo representado 74% das vendas no último ano.

O diretor-executivo da Precifica, Ricardo Ramos, considera que a redução da inflação observada ao longo deste é um fator chave para o consumo aquecido. “Comparando o IPCA trimestre a trimestre, concluímos que existe espaço na renda das pessoas para gastar um pouco mais no finalzinho do ano”, diz. Contudo, o executivo alerta que a resiliência da inflação em setores como os de saúde, educação e habitação ainda prejudica o consumo e pode culminar em uma redução do valor médio gasto com compras na Black Friday.

Siga o Radar Econômico no Twitter