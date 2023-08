“Começa a ficar preocupante”, diz Paulo Gala sobre novo marco fiscal

VEJA Mercado | 10 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quinta-feira, 10. Os investidores aguardam a divulgação dos números de inflação nos Estados Unidos ainda hoje. No Brasil, o Ibovespa engatou uma sequência de sete sessões consecutivas no vermelho. O dólar comercial se firmou na casa dos 4,90 reais. O Banco do Brasil divulgou seus resultados trimestrais, enquanto a bomba-relógio da Petrobras continua assombrando o mercado. Diego Gimenes entrevista Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

