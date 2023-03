Combinação de fatores que envolve a Petrobras aperta a distribuidora Vibra

A distribuidora de combustíveis Vibra reportou lucro líquido de 566 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, uma queda de 45% frente ao mesmo período de 2021. Por volta das 13h30, as ações da empresa tombavam quase 6%, a maior queda do dia entre as companhias listadas no Ibovespa. Para alguns analistas, uma combinação de fatores pressionou os números da Vibra. A empresa, assim como seus pares e a Petrobras, aumentou seu estoque ao longo do quarto trimestre, mas a demanda por combustíveis não respondeu da mesma maneira. “Houve uma tempestade perfeita que deve ser encarada como estrutural no setor. A Petrobras e as distribuidoras adquiriram volumes de importações em preparação para um outubro sazonalmente forte, que não se materializou. O mercado ficou, então, com excesso de oferta”, avaliam os analistas do banco Credit Suisse. “Os distribuidores precisavam lavar suas importações, além de terem um cenário difícil de margens”, concluem. No acumulado do ano, as ações da Vibra recuam 13%.

