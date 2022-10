Com US$ 3,2 bilhões, Trump volta à lista de pessoas mais ricas dos EUA

Depois de ter ficado de fora da edição de 2021 da lista de 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos elaborada pela Forbes, quanto sua fortuna atingiu uma baixa de 2,5 bilhões de dólares, o ex-presidente americano Donald Trump ressurgiu com novos sucessos financeiros. Desde que não atingiu a “nota de corte” da lista de bilionários, que na época estava em 2,9 bilhões de dólares, Trump levantou 700 milhões de dólares, totalizando 3,2 bilhões em seu nome. Desta vez, o mínimo necessário para figurar na lista da Forbes foi de 2,7 bilhões de dólares em patrimônio, 200 milhões a menos que no ano anterior – a primeira queda da métrica desde a crise financeira de 1929.

Parte do enriquecimento recente de Trump está ligado aos acontecimentos políticos que marcaram sua saída da Presidência dos EUA. Após a invasão do Capitólio por seus apoiadores em seis de janeiro de 2021, Trump foi banido do Twitter e, em questão de meses, anunciou sua nova empreitada, a rede social Truth Social, de sua companhia Trump Media and Technology Group (TMTG). Com isso, a TMTG se tornou o bem mais valioso de Trump, com a parcela pertencente ao empresário estimada em 1,8 bilhão de dólares. Outras operações financeiras do bilionário no último ano renderam milhões, como a venda de um hotel em Washington. Hoje, Trump é a 343a pessoa mais rica dos Estados Unidos.

