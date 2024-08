Com R$ 1 bilhão aplicado, mulheres são mais de 40% dos investidores da RJ+

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Dos 3.200 clientes da corretora RJ+ Investimentos, 42% são mulheres, representando mais de 1.300 investidoras. Juntas, elas detêm 1 bilhão de reais sob gestão da empresa, cifra considerável, mais ainda proporcionalmente inferior à dos homens, que aplicaram três bilhões de reais através da corretora carioca. Desse modo, o dinheiro delas é 25% do total. A corretora quer contratar novas assessoras de investimentos no futuro. Na B3, a bolsa de valores do Brasil, apenas 24% dos investidores pessoas físicas são mulheres, o mesmo percentual registrado há uma década.

A RJ+ é vinculada à plataforma da XP Investimentos, gigante do ramo no Brasil, que promove a Feira Expert XP. A feira será realizada nos dias 30 e 31 de agosto e contará com a presença da RJ+.