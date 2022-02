Com medo dos preços de commodities, Copom deixa incerteza sobre juros

VEJA Mercado | Abertura | 8 de fevereiro.

Os investidores vão começar os dias nos mercados ainda sem saber qual será o tamanho da alta de juros da próximas reuniões do Copom. A ata a última reunião diz apenas que não é prudente falar na magnitude dos próximos ajustes devido “a incerteza particularmente elevada sobre preços de importantes ativos e commodities, assim como o estágio do ciclo, fez o Comitê considerar mais adequado, neste momento, não sinalizar a magnitude dos seus próximos ajustes”. Mas se sabe que será menos do que 1,5 ponto percentual, já que o BC já deixou expresso que os ajustes serão menores do que vem praticando nos últimos meses.

Por falar em commodities hoje é dia de queda nos preços do petróleo que opera bem próximo dos 90 dólares nesta manhã. Os mercados mundiais sobem e nos Estados Unidos, a expectativa segue sendo os índices de inflação que serão divulgados na próxima quinta-feira.

