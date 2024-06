Com alta de carros elétricos, seguros para o segmento disparam no ano

A busca por cotações de seguros para carros elétricos está em alta dado o forte crescimento nas vendas desses veículos. Segundo dados coletados pela Agger, plataforma de gestão e cotações de seguros, a procura pelos seguros disparou 800% entre abril de 2023 e maio de 2024. Somente em maio deste ano, foram realizadas mais de 84 mil cotações para automóveis elétricos, com os modelos Dolphin Mini e Dolphin EV, da BWD, e Ora 03 Skin, da GWM, liderando a lista. De janeiro a maio deste ano, foram cotados mais de 345 mil seguros. Os dados vão de encontro com o previsto para 2024 pela Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que indicou um crescimento de 61% na venda de carros eletrificados. A entidade indica que, de janeiro a abril deste ano, foram emplacados mais de 20 mil automóveis desta categoria. “As seguradoras estão se adaptando a esse cenário e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades dos proprietários de veículos elétricos, como cobertura para baterias e recarga, além de considerar as características técnicas desses veículos na precificação dos seguros”, diz Gabriel Ronacher, CEO da Agger. Segundo a empresa, os estados que mais buscam as cotações são São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, respectivamente.