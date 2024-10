Com 60 lojas no exterior, marca brasileira de açaí quer crescer no país

A Tropicool, marca brasileira de açaí, está apostando alto nos mercados globais. Desde a fundação da empresa, em 2019, são mais de 60 pontos de venda fora do Brasil — em Dubai, na Índia e na Austrália. A empresa já vendeu mais 150 franquias internacionais a serem inauguradas nos próximos três anos. Os países escolhidos para a expansão foram Portugal, Espanha, França e Inglaterra. No Brasil, a marca do grupo FTC Participações só estreou as primeiras franquias em agosto deste ano, contando com três unidades. A meta para 2025 é elevar o número para 50 em território nacional.