Clientes poupam R$ 48 milhões em compras na Shopee com Dia do Consumidor

Consumidores brasileiros economizaram cerca de 48 milhões de reais em compras na Shopee, plataforma de comércio eletrônico, na última quarta-feira, 15, Dia do Consumidor. A estimativa da marca baseia-se no efeito de ofertas especiais e cupons referentes à sua campanha em comemoração à data. Além da cifra em benefício de quem comprou produtos, o site registrou um aumento de mais de 200% no número de pedidos feitos a brasileiros que anunciam itens no marketplace, esses sendo responsáveis por 85% das vendas na plataforma asiática. Em comparação com a média diária, o volume de vendas desse recorte triplicou no dia 15. Entre as preferências dos brasileiros, as categorias que mais venderam foram de casa e decoração, com mais de 900 mil itens, beleza, com 400 mil produtos, e roupas femininas, com cerca de 300 mil.

Siga o Radar Econômico no Twitter