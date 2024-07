Cinco cidades brasileiras estão em ranking das mais caras do mundo

Cinco capitais brasileiras foram posicionadas na última edição do Ranking Internacional de Custo de Vida, da consultoria global Mercer, que inclui 227 localidades de todo o mundo. São Paulo figura como a cidade mais cara do país e a 124a mais cara do mundo, tendo subido 28 posições em comparação com a classificação do ano passado. Entre os municípios brasileiros, a capital paulista é seguida do Rio de Janeiro, a 150a com maior custo de vida, além de Brasília, Manaus e Belo Horizonte, que ficaram em 179o, 182o e 185o lugar, respectivamente. A cidade brasileira que mais encareceu relativamente foi São Paulo e a que registrou menor guinada no custo de vida foi Brasília, que subiu nove posições no ranking. Globalmente, Hong Kong foi considerada a localidade mais custosa para se morar, seguida por Singapura e quatro cidades suíças — Zurique, Genebra, Basileia e Berna.