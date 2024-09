Cidade de São Paulo exporta US$ 3,2 bilhões até agosto, alta de 15%

A cidade de São Paulo exportou 3,28 bilhões de dólares — mais de 18 bilhões de reais — nos primeiros sete meses de 2024, montante que representa uma alta de 15% ante o registrado no mesmo período do ano anterior. Na época, foram 2,85 bilhões de dólares em exportações paulistanas. Os dados foram levantados pelo Comex Stat, plataforma do governo federal para comércio exterior. Caso a tendência observada neste ano seja mantida, será o quarto ano de retomada das exportações da cidade. Após uma queda de 6% em 2020, em meio a pandemia da covid-19, São Paulo apresentou altas de 3%, 10% e 16% em suas exportações nos anos de 2021, 2022 e 2023, respectivamente. No último ano consolidado, 2023, a cidade exportou cerca de 5,1 bilhões de dólares. As exportações são fomentadas pela SP Negócios, a agência de promoção de investimentos e exportações vinculada à Prefeitura do Município de São Paulo. Entre as empresas que foram auxiliadas pela agência nos últimos sete anos, estão a fabricante de chuveiros Lorenzetti, a empresa de molhos e geléias Soul Brasil e a produtora de chocolates Luckau.