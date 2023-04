Chef global assina cardápio da Azul na nova rota para Paris

A Azul faz o voo inaugural de seu segundo destino europeu no próximo dia 26 e para chegar a Paris em grande estilo, a empresa terá o chef (e apresentador de TV) Claude Troisglos assinando o cardápio da classe executiva e da econômica.

A parceria entre o chef e a companhia será expandida para os voos de Lisboa, Fort Lauderdale e Orlando e será servido até julho. Segundo Claude, que acabou de gravar a nova temporada do ‘The Taste Brasil’ para o GNT e Globoplay e em negociação para TV aberta, o desafio de fazer um menu para serviço de bordo é um desafio inédito na sua carreira. “As refeições são preparadas em solo, passam por uma técnica de resfriamento e, depois, pela estufa para servir. Para evitar ressecamento, estou usando muitos molhos e aprendi com o pessoal da cozinha da Azul que o sal e o açúcar se acentuam a 10 mil metros de altura, então dosamos um pouco mais”, disse. Entre as opções estão pratos com elementos tipicamente brasileiros, como o Pirarucu e a Banana, executada em técnica francesa.

Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul, revela que a parceria com o chef estava sendo negociada há anos, mas foi adiada pela pandemia. “A experiência do usuário é importantíssimo para nós, e conseguimos entregar algo excelente com o Claude e estreiando em um momento tão importante para nós”.

Os voos para Paris irão operar seis vezes por semana de Viracopos e pousam em Orly, aeroporto mais próximo do Centro. Segundo Ward, a demanda pelos voos está alta e a companhia já estuda expandir as frequências de olho nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

