Cenário de desinflação nos EUA é positivo, diz Marco Caruso

Marco Antonio Caruso, economista-chefe do PicPay, afirma que a economia dos Estados Unidos deve permanecer em processo de desinflação, mas de forma mais lenta. O momento é chamado pelos economistas americanos de “the last mile” – quando a inflação já está se aproximando da meta, e reduzi-la se torna mais difícil. Para Caruso, o primeiro corte nos juros americanos deve acontecer no meio deste ano. Na última terça-feira, 3, o Departamento de Estatística dos EUA divulgou que a inflação subiu 3,1% em janeiro na comparação com o mesmo período do ano passado. O número veio acima do consenso dos analistas, que projetavam 2,9% – e ainda longe da meta do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, de 2%. A repórter Camila Barros entrevista Marco Caruso.

