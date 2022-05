Cemig triplica lucro com efeito do dólar. Mas olhos se voltam para tarifas

A Cemig divulgou nesta segunda-feira, 16, um lucro no primeiro trimestre do ano de 1,46 bilhão de reais, mais que triplicando o lucro do mesmo período de 2021. Duas são as principais explicações dada pela Cemig. Primeiro, foi o fato de a empresa de geração ter vendido mais energia. E o segundo foi um efeito de 314 milhões de reais só com dólar, que caiu significativamente no primeiro trimestre do ano. O dólar influencia os gastos da empresa distribuidora com a energia de Itaipu, que é dolarizada, e também com a dívida já que metade dela está dolarizada. Para se ter uma ideia do efeito câmbio na Cemig, no primeiro trimestre de 2021 a empresa perdeu 1,26 bilhão com a alta do dólar naquele período.

Mas os investidores estão mesmo de olho no que pode vir do Congresso Nacional, que quer suspender os reajustes de mais de 20% nas tarifas de energia da Enel no Ceará. Se o decreto, que está tramitando em regime de urgência for adiante, o temor é de que a suspensão comece a ser solicitada para todos os estados. O processo de revisão das tarifas da Cemig na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) termina no dia 28 de maio e a estimativa é que chegue a 20%.

Enquanto o lucro de todo o grupo Cemig cresceu 244% no consolidado, a empresa de distribuição da Cemig teve uma queda de 4% nos seus resultados. A ação da Cemig está praticamente no zero a zero no pregão desta segunda-feira.

