Câmara não publica indicações de Orçamento Secreto desde julho

Durante o debate realizado pela Bandeirantes na noite de domingo, 16, o presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou uma suposta lista de deputados do PT que teriam sido beneficiados por recursos empenhados via emendas de relator, que operacionalizam o Orçamento Secreto. Segundo Bolsonaro, 13 deputados do partido de Luiz Inácio Lula da Silva teriam sido beneficiados pelas emendas. Supostamente, porque não há transparência. Neste domingo, o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, respondeu a uma publicação no Twitter em que admitiu que o órgão não tem informação sobre os deputados que pediram a indicação de emendas ao relator do Orçamento, deputado Hugo Leal (PSD-RJ). A última atualização do sistema da Câmara dos Deputados em relação às indicações trata-se de julho deste ano.

