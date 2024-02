Cade arquiva investigações sobre prática de preços de refinaria na Bahia

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, arquivou um inquérito que apurava possíveis irregularidades nos preços praticados pela refinaria de Mataripe, na Bahia. A Coordenadora-Geral do Cade, Keila de Sousa Ferreira, encerrou as investigações sobre os preços praticados pela refinaria — segundo a denúncia, a refinaria, privatizada e nas mãos da Acelen, estaria vendendo gasolina e diesel acima dos preços praticados pelo mercado. A decisão sai dois dias depois do conselheiro do órgão determinar a realização de estudo temático sobre a precificação de combustíveis por refinarias para distribuidoras nos distintos estados da federação, “em especial na Bahia”.