Busca por crédito despenca entre todas as faixas de renda, diz Serasa

A busca dos brasileiros por recursos financeiros no primeiro semestre de 2023 caiu 12,5%. Os dados são do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito, da Serasa Experian. Essa foi a maior das quedas registradas pelo levantamento nos últimos dez anos. No recorte por renda mensal dos consumidores, todas as faixas expressaram queda na procura por crédito no primeiro semestre do ano, sendo maior entre aqueles que recebem até 500 reais. Para quem recebe 2 mil a 5 mil reais, a queda foi de 10,6%, resultado similar para aqueles que ganham entre 5 mil e 10 mil reais — queda de 10%.

Para o economista da empresa Luiz Rabi, esse resultado não surpreende, já que segue as consecutivas baixas que foram apresentadas desde o início do ano. “Se por um lado as altas taxas de juros diminuem o apetite por linhas de crédito, do outro temos os elevados índices de inadimplência, que representam um risco para os credores e reduzem as ofertas do recurso. O mercado de crédito brasileiro sofreu uma desaceleração condizente com o cenário econômico, mas que deve melhorar a partir do segundo semestre por conta da queda dos juros”, diz.

