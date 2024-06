BTG Pactual TIG fornece 8 milhões de créditos de carbono à Microsoft

O BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG), braço de gestão florestal do grupo, anunciou a execução de uma operação de venda de créditos de remoção de carbono com a Microsoft. Nos termos do acordo, o TIG irá fornecer à Microsoft até 8 milhões de créditos para remoção de carbono baseados na natureza até 2043. A transação de créditos de remoção de carbono é a maior conhecida, segundo dados do MSCI Carbon Markets. Os créditos serão entregues por meio da estratégia de reflorestamento e restauração de 1 bilhão de dólares do TIG na América Latina.