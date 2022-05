BTG é mais valioso que o Nubank

Quando estreou na bolsa de valores de Nova York não se falava em outra coisa: o Nubank era o banco mais valioso do Brasil, superando até os bancões de varejo como Itaú e Bradesco. O Itaú por exemplo vale mais de 200 bilhões de reais. Mas do IPO para cá, o Nubank já perdeu cerca de 60% do seu valor. Até o BTG, que tem um porte menor do que os bancões, já vale mais que a fintech. O banco de André Esteves reportou um retorno sobre o patrimônio acima de 21%, considerado excepcional pelo mercado, e as ações do banco subiram 3,6% nesta segunda-feira, 9. O valor de mercado do BTG chegou bem próximo aos 110 bilhões de reais. Na Nyse, o Nubank derreteu mais de 16% hoje e seu valor de mercado fechou a 20,31 bilhões de dólares. Ao dólar do dia, o Nubank vale 104,5 bilhões de reais.

