Brechó da Renner evita emissão de 1,8 mil toneladas de CO2 em cinco meses

Brechó online subsidiário da Renner, o Repassa detalhou seu impacto ambiental nos cinco primeiros meses de 2023 com a chegada da Semana do Meio Ambiente, comemorada entre os dias 5 e 9 de junho. A revendedora de roupas impediu a emissão de cerca de 1,8 mil toneladas de CO2 através de suas operações, com incentivo ao reaproveitamento de produtos que seriam descartados. O volume de gases que deixaram de ser lançados na atmosfera é 12% superior ao do mesmo período de 2022 e equivalente ao absorvido pelo plantio de 82 mil árvores. A companhia também evitou que 410 milhões de litros de água fossem desperdiçados na produção de peças de vestuário, equivalente ao consumo de 379 mil pessoas durante os cinco primeiros meses do ano, como base em parâmetros do Ministério da Saúde. A economia de água registrada é 10% superior à do mesmo período de 2022.

“Para se ter uma ideia, a fabricação de uma peça de roupa requer, em média, 2,7 mil litros de água e a produção de um quilo de tecido emite sete quilos de CO2, mas conseguimos evitar números como esses quando estendemos o ciclo de vida útil dos produtos”, diz o fundador e CEO do Repassa, Tadeu Almeida. O executivo também frisa que 9,7 milhões de kW/h em energia foram economizados em 2023, 10% acima do período anterior e suficiente para suprir a demanda média de 10 mil famílias durante um mês. A empresa faz a curadoria e o controle de qualidade das peças e é responsável pela precificação, produção de fotos e catálogos, manipulação e entrega dos produtos.

