Brasileiro passa seis vezes mais tempo em telas que ao ar livre, diz Ipsos

Os brasileiros gastam, em média, 12% de sua vida adulta — o equivalente a sete anos — utilizando aparelhos como celular, televisão e videogames. O tempo dedicado a atividades ao ar livre é seis vezes menor, equivalente a 2% do total. Os dados são de pesquisa do instituto Ipsos encomendada pelo Nubank, segundo a qual cerca de um quarto da vida dos brasileiros pode ser classificada como “tempo livre”, correspondendo a uma média de 15 anos. Entre as atividades que mais consomem tempo das pessoas, o transporte aparece abocanhando 7% dos anos de vida.

Para as mulheres, no entanto, o tempo livre acumulado ao longo da vida é inferior ao dos homens, dado que elas gastam quase 50% mais tempo com a limpeza de suas casas e 29% mais tempo com tarefas domésticas em geral, segundo a pesquisa. O cuidado com os filhos, quando estes estão presentes na vida das mulheres, demanda 26% mais tempo delas do que dos homens. A pesquisa foi conduzida entre os dias 17 e 23 de julho e contou com 1.500 entrevistas em todo o país.