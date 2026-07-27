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Brasil só perde para a Bélgica em preocupação com impostos

Tributos são citados por 30% dos brasileiros, contra uma média mundial de 17%, e já inquietam mais que a inflação

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 14h30 | Atualizado em 27 jul 2026, 14h44
Declaração do Imposto de Renda 2026
Declaração do Imposto de Renda 2026 (Bruno Peres/Agência Brasil)
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Brasil só perde para a Bélgica em preocupação com impostos Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil é o segundo país onde os impostos mais preocupam a população, segundo a nova edição da pesquisa What Worries the World, da Ipsos. Os tributos foram citados por 30% dos entrevistados brasileiros, percentual inferior apenas ao da Bélgica, com 36%.

O resultado brasileiro é quase o dobro da média dos 30 países pesquisados, de 17%. O Brasil aparece também ligeiramente à frente do Japão, onde 29% mencionaram os impostos entre suas maiores inquietações.

Dentro do país, os tributos já ocupam a quinta posição entre as principais preocupações e superam a inflação, citada por 24% dos entrevistados. A percepção em relação aos impostos avançou um ponto em apenas um mês e dois pontos na comparação anual.

O movimento contrasta com o recuo da inquietação provocada pela inflação, que perdeu oito pontos em 12 meses. Entre as cinco maiores preocupações nacionais, os impostos foram a única que cresceu na passagem mensal. Crime e violência recuaram quatro pontos; corrupção, três; e pobreza e desigualdade, quatro. A saúde permaneceu estável.

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Apesar de uma melhora na comparação anual, o humor geral continua negativo. Para 61% dos brasileiros ouvidos, o país está no rumo errado, enquanto 65% avaliam que a situação da economia é ruim.

A Ipsos entrevistou cerca de mil pessoas no Brasil entre 19 de junho e 3 de julho. A empresa ressalva que a amostra brasileira representa a parcela mais conectada da população, com perfil mais urbano, escolarizado e de maior renda do que o conjunto do país.

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