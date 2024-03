Brasil pode chegar a crescimento próximo de 3% em 2024, diz Felipe Salles

VEJA Mercado | 15 de março de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta sexta-feira, 15. A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) revelou um dado surpreendente para o varejo em janeiro. As vendas do setor cresceram 2,5% em relação a dezembro — número bem superior à projeção de alta de 0,2%. O dado revela um aquecimento do varejo que não estava no radar do mercado. Os cortes previstos nas taxas de juros este ano podem impulsionar ainda mais o setor, que se beneficia também das baixas taxas de desemprego do país. As projeções para o crescimento do PIB já melhoravam semana após semana no Boletim Focus. Os efeitos dessa demanda sobre a inflação, contudo, ainda são nebulosos. Na bolsa de valores, as ações de Vale e Petrobras voltaram a cair diante das tentativas de ingerências políticas do governo nas companhias. Diego Gimenes entrevista Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF