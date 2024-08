Brasil bate recorde ao exportar quase 900 mil toneladas de carne, diz Apex

O mês de julho representou um recorde para a exportação de carnes brasileira. Foram 870 mil toneladas vendidas ao exterior, somando as exportações de carne de frango, suína e bovina. O patamar representa o melhor mês para o comércio internacional da história do segmento, segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), que levantou os dados junto da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC).

O tipo de proteína animal que teve maior peso no cálculo foi a carne de frango, cuja exportação totalizou 465 mil toneladas no mês, seguida das carnes bovina e suína, com vendas de 267 mil toneladas e 138 mil toneladas, respectivamente. Na comparação com julho de 2023, as vendas internacionais de frango cresceram 7,6%, antes em 432 mil toneladas. Já as de carne bovina registraram alta de 44% ante as 185 mil toneladas comercializadas no ano anterior, enquanto a carne suína tiveram aumento de 31% nas vendas.

A colaboração entre Apex, ABPA e ABIEC ocorreu durante a última edição do Salão Internacional de Proteína Animal (SIAVes), nesta semana, em São Paulo. Pela primeira vez, o evento da ABPA contou com uma grande participação de representantes de todos os principais tipos de proteína animal, graças à presença da ABIEC. “Queremos consolidar essa feita como referência mundial em proteína animal. Uma solução completa, qualquer comprador internacional poderá vir ao Brasil e encontrar tudo o que precisa”, diz Jorge Viana, presidente da Apex, que auxiliou na promoção do evento.