Bradesco Seguros cresce no mercado pet e decide ampliar portfólio

Atualizado em 23 out 2023, 16h47 - Publicado em 23 out 2023, 16h19

A cama virou um dos lugares preferidos para cães e gatos. E esse fenômeno da “humanização” dos animais de estimação, também chamados de pets, tem elevado o faturamento das empresas. A Bradesco Seguros, por exemplo, registrou um avanço de cerca de 30% no acionamento de assistências pet, disponível aos consumidores do Seguro Residencial, no primeiro semestre de 2023, comparado ao mesmo período do ano anterior. Diante da procura, a empresa decidiu ampliar os serviços disponíveis e, agora, também oferecerá o serviço de funeral para pets, que contempla despesas com cremação de até 600 reais e apoio psicológico familiar por telefone em caso de falecimento do animal doméstico. Atualmente, o serviço mais acionado pelos tutores é o agendamento de consulta veterinária, representando 66% do volume total dos atendimentos.