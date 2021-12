Bolsonaro confirma Vieira Gomes como secretário da Receita Federal

O presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome de Julio Cesar Vieira Gomes como chefe da Receita Federal, em nomeação publicada em edição extra do Diário Oficial na terça-feira, 7. Como adiantou o Radar Econômico no fim de semana, o nome de Viera Gomes era o mais cotado para ocupar o cargo, mas precisava ainda do aval do presidente. Nos bastidores, os técnicos da receita comentam que Gomes teve a benção de Flávio Bolsonaro.