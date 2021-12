Diretor do Sindifisco é o mais cotado para ser secretário da Receita

Diversos nomes já foram sugeridos ao ministro da economia Paulo Guedes para substituir Jose Barroso Tostes Neto, na Secretaria da Receita Federal. Mas um dos nomes mais fortes até agora, segundo duas fontes a par do processo de escolha, é de Júlio Cesar Vieira Gomes, que é diretor jurídico do Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores da Receita). Gomes tem longa carreira na Receita e é muito elogiado tecnicamente por seus colegas. Guedes tem dito a interlocutores que a sua escolha necessariamente tem que passar por um dos quadros da Receita, mas o aval final virá do presidente Jair Bolsonaro. O atual secretário deixará o cargo para ser adido tributário, em Paris. Ele caiu depois de um embate com o senador Flavio Bolsonaro, que queria interferir na nomeação do corregedor-geral da Receita.

