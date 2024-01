Bolso cheio de aliado de Lira no caso Braskem vira problemão para Renan

O acordo entre a petroquímica Braskem e a gestão do prefeito de Maceió, JHC, do PL — aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (Republicanos-AL), deixou o senador Renan Calheiros (MDB-AL) de cabelo em pé. O pagamento de 1,7 bilhão de reais em indenizações à prefeitura em ano eleitoral deve impactar as intenções do clã Calheiros no estado. Na briga entre Lira e Renan, o aliado do presidente da Câmara, na leitura do ex-presidente do Senado, viraria um forte candidato ao governo de Alagoas com essa essa grana nos cofres.