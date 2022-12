Bolsa ignora indicações de Mercadante e sobe na esteira da PEC de Lula

VEJA Mercado em vídeo | 21 de dezembro.

A bolsa de valores brasileira começa a respirar ares menos estressantes diante da iminente aprovação da PEC da Transição. Os termos da proposta em tramitação final no Congresso estão bem distantes dos ideias para o mercado, mas são menos piores do que as ideias originais elaboradas pelo governo eleito. Diante dessa melhora, a bolsa tem corrigido uma parte das perdas das última semanas. A temperatura da PEC da Transição no mercado e a indiferença dos gestores às importantes indicações de Aloizio Mercadante no BNDES são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 21.

