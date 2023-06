Bolsa bate máxima do ano após regra fiscal, inflação e reforma tributária

VEJA Mercado em vídeo | 6 de junho.

O índice Bovespa bateu o seu maior patamar no ano nesta terça-feira, 6. O principal índice da bolsa de valores brasileira fechou o dia em alta de 2%, na casa dos 114.600 pontos. O Ibovespa não atingia um nível tão alto desde novembro de 2022. A aprovação do marco fiscal na Câmara, a queda acentuada da inflação e a apresentação do relatório da reforma tributária são os principais fatores que explicam o otimismo dos investidores. A alta da bolsa, a queda do dólar e a percepção dos gestores são os assuntos do VEJA Mercado desta terça.

Siga o Radar Econômico no Twitter