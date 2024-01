BNDES e Banco do Brasil não querem uma CPI para investigar a Braskem

Entre os credores preocupados com a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apure a atuação da Braskem na gestão da exploração de sal-gema em Alagoas estão o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Banco do Brasil. As instituições fizeram a cabeça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tentar demover o senador Renan Calheiros (MDB-AL) da intenção de instalar a comissão. Como mostrou o Radar Econômico, Lula pediu a Renan que desistisse da articulação.

Depois da publicação da nota, o BNDES enviou um posicionamento ao Radar Econômico, reproduzido na íntegra a seguir. A coluna mantém as informações publicadas: “Não procede a informação de que o BNDES tenha tratado da possível instalação de uma CPI da Braskem com quem quer que seja. O Banco sequer tinha informação sobre esse assunto. O BNDES respeita a harmonia e a independência entre os poderes, por isso, não interfere no processo legislativo”