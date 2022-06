BID e Brasil acordam plano contra um dos maiores vilões do carbono no país

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Ministério da Infraestrutura vão desenvolver um plano nacional de descarbonização no setor de transporte, um dos maiores emissores de carbono no país. De acordo com dados do Observatório do Clima, o setor representou 47% de todas emissões em 2019, e o transporte de cargas, sozinho, foi responsável por 40% desse total. O objetivo dessa parceria é ajudar Brasil a implementar tecnologias e marcos regulatórios para atingir as metas nacionais de redução nas emissões dos gases de efeito estufa do setor para os anos de 2025 (-37%) e 2030 (-43% de gases emitidos). “Esta é uma abordagem inteligente também do ponto de vista econômico: projetos sustentáveis de infraestrutura têm um efeito multiplicador ao fortalecerem a capacidade produtiva”, afirmou Mauricio Claver-Carone, presidente do BID. O projeto vai custar 1,6 milhão de dólares, financiados pelo Programa de Infraestrutura Sustentável do Reino Unido (UKSIP).

