Benefícios vão mudar apesar de infrações da concorrência, diz CEO da Swile

VEJA S/A | episódio 8.

O mercado de benefícios corporativos deve passar por profundas transformações nos próximos anos. Um decreto que passou a valer no último mês de maio introduziu uma série de mudanças na regulamentação das empresas que atuam no setor e tem como objetivo abrir o mercado brasileiro. Swile, Flash e Caju são algumas das companhias que passaram a operar no Brasil para concorrer com as gigantes Alelo, Sodexo e VR. Diego Gimenes entrevista Júlio Brito, presidente da francesa Swile no Brasil, que fala sobre as mudanças efetivas para o trabalhador, os planos da companhia no Brasil e o desafio de lidar com um mercado de trabalho cada vez mais informal.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

