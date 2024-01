Barroso, Pacheco e Temer participam do Brazil Economic Forum em Zurique

Num momento de grande transformação mundial, em que se abrem muitas possibilidades de avanço para o Brasil, VEJA e o Lide realizam em parceria um encontro de autoridades e empresários do país e investidores brasileiros e internacionais na cidade suíça de Zurique. O Brazil Economic Forum Zurich tem início às 4h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 19 de janeiro, com uma intensa programação de dia inteiro, que você pode acompanhar pelo site de VEJA ou no Youtube, clicando neste link. Serão seis painéis abordando temas de ordem institucional, jurídica, política, macroeconômica, de sustentabilidade e de oportunidades de negócios.

A abertura dos trabalhos será feita com apresentações do ex-presidente Michel Temer, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, recepcionados pelo Embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, pelo Co-Chairman do Lide, João Doria, e pelo CEO da Editora Abril, Fábio Carvalho.

“A nova visão jurídica e institucional do Brasil” é o tema dos painéis 1 e 2. Na primeira parte, o ministro Luís Roberto Barroso será entrevistado por Maurício Lima, diretor de redação de VEJA, e Robson Bonin, editor sênior da coluna Radar. Em seguida, Lima e Bonin conversarão com Rodrigo Pacheco e com o senador Weverton Rocha (PDT-MA), vice-líder do governo no Senado.

O terceiro painel tem por título “Os compromissos do Brasil com o ESG”, reunindo Milton Steagal, CEO do grupo BBF-Brazil BioFuels, e Marcos Amaro, CEO da Amaro Aviation. Como moderadores estarão Maurício Lima e José Roberto Caetano, redator-chefe de Economia de VEJA.

Na parte da tarde, a agenda começa com o painel “Autonomia, sintonia e visão de futuro do país”, colocando lado a lado Cristiano da Costa, presidente da Shell Brasil, e André de Angelo, diretor-geral da Acciona Brasil, com João Doria e Maurício Lima.

Representantes do setor financeiro estarão juntos no quinto painel do evento: Luiz Carlos Trabuco Capri, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú Unibanco, e Isaac Sidney, presidente da Febraban-Federação Brasileira de Bancos. Junto com Michel Temer eles conversarão sobre “A nova visão econômica do Brasil”, tendo a mediação de Fábio Carvalho e Maurício Lima.

A pauta será completada por uma abordagem a respeito do investimento estrangeiro, com José Manuel Entrecanales, presidente e CEO global da Acciona, e Cláudio Cotrim, presidente da Paper Excellence Brasil, tendo a mediação de João Doria e Maurício Lima.

No encerramento, Temer, Barroso, Doria e Carvalho farão suas considerações sobre o dia de discussões e as oportunidades identificadas de evolução nas pautas institucionais, econômicas e de negócios tendo como centro o Brasil.