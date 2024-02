Banco Safra anuncia compra da Guide Investimentos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O banco Safra anunciou, nesta terça-feira, 6, a aquisição da Guide Investimentos. Controlada pela Fosun, a empresa é uma plataforma de investimentos com atuação nos segmentos de escritórios de assessoria de investimento, gestão de patrimônio e de ativos e corretora institucional. A Guide tem aproximadamente 20 bilhões de reais em ativos sob custódia.

A assessoria financeira foi realizada pelo Banco J. Safra e assessoria legal pelos escritórios Spinelli Advogados e do Vieira Rezende Advogados. Já a Fosun contou com a assessoria legal do Pinheiro Neto Advogados. A conclusão e fechamento da transação estão sujeitos à obtenção das aprovações regulatórias. Os valores não foram divulgados.