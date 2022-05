Banco Inter, Nubank e PagSeguro disparam no embalo da Nasdaq

As ações do Banco Inter dispararam nesta sexta-feira, 13, na B3 depois que os acionistas aprovaram a transferência da empresa para a Nasdaq. A empresa deu sorte e pegou uma onda positiva nesta sexta-feira no mercado americano que está fazendo a Nasdaq subir mais de 4%. Outras empresas brasileiras estão surfando na onda. As ações da PagSeguro subiam quase 25%, no início da tarde. A XP sobe 5,5%. Já na Nyse, os papeis do Nubank subiam 15%.

