Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

De janeiro de 2023 até setembro deste ano, mais de 2,2 milhões de reais foram liberados em créditos para empreendedores do segmento de condicionamento físico em São Paulo, segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Os recursos foram disponibilizados por meio do Banco do Povo Paulista (BPP).