Banco do Brasil lucra mais que pares privados — caso Americanas é revisto

O Banco do Brasil teve o maior lucro do setor bancário no segundo trimestre de 2023. A instituição financeira teve lucro líquido de 8,8 bilhões de reais no período — cifra 11% maior em relação ao mesmo período de 2022. O banco também teve o maior retorno sobre patrimônio (ROE), que é a divisão entre o lucro e o patrimônio médio, entre todos os seus concorrentes no setor. O ROE do BB foi de 21,3% no período. “O banco reportou resultados consistentes por mais um trimestre em praticamente todas as linhas”, apontam os analistas da XP Investimentos em relatório enviado a clientes. Os números são impactantes apesar de uma atualização nos efeitos do caso Americanas. O Banco do Brasil aumentou as provisões relacionadas à varejista que entrou em recuperação judicial no início do ano depois de revelar dívidas de quase 50 bilhões de reais.

De acordo com o banco, a dívida da Americanas saiu do risco F, que exigia o provisionamento de 50% do débito, para o risco G, que exige 70%. A revisão é um dos fatores que contribuiu para a disparada desse segmento. O Banco do Brasil aumentou para 7,1 bilhões de reais o número total de provisões no trimestre — isto é, valores que a instituição já considera antecipadamente como prejuízo. A cifra é 143% maior em relação ao mesmo período de 2022. O agravamento em linhas de créditos não consignados na carteira de pessoas físicas também impactou os números.

Siga o Radar Econômico no Twitter