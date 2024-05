Banco da Amazônia lucra R$ 207 milhões no primeiro trimestre, queda de 28%

O Banco da Amazônia registrou lucro líquido de 206,8 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, uma diminuição de 27,9% ante o mesmo período de 2023. O patrimônio líquido do banco, por outro lado, cresceu 21,3%, para 5,9 bilhões de reais. Também houve alta na carteira de crédito — que subiu 8,5%, para 51 bilhões de reais — e nas receitas provenientes de operações de crédito, que cresceram 29% na mesma base de comparação trimestral. Segundo o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, os resultados vieram dentro do esperado. A instituição expandiu sua participação no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), do governo federal, em 46,5% em relação aos primeiros três meses de 2023, acarretando em contratações no valor de 204 milhões de reais advindas do programa. Sediado em Belém (PA), o banco de economia mista está ampliando sua atuação em projetos na cidade em decorrência da COP 30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que ocorrerá na região.