Banco BS2 lança cartão internacional com cinco moedas estrangeiras

O banco digital BS2 lançou uma nova modalidade de conta e cartão internacionais que abrangem cinco moedas: dólar americano, euro, libra e dólares canadense e australiano. Trata-se do primeiro serviço do tipo oferecido por uma instituição brasileira, sendo direcionado a pessoas físicas e jurídicas. Segundo um levantamento do BS2, as cinco moedas comportadas atendem cerca de 99% das transações realizadas por brasileiros. Com isso em vista e mirando públicos como viajantes, intercambistas e gamers, o banco estima que 200 mil contas internacionais podem ser abertas nos próximos 12 meses. A partir do novo serviço, também espera-se ampliar a oferta de outras moedas aos clientes no curto prazo.

