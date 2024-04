Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

As gestoras de fundos Strata Capital, Flow Invest, Jive Asset e Vinci Partners estão à procura de empresas em processos de recuperação judicial para investir. Os diferentes negócios são avaliados com auxílio de um monitor de RJs elaborado pela consultoria RGF com dados da Receita Federal.

