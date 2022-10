Atividade de microempreendedores e autônomos cai em setembro

Após três meses em estabilidade, a atividade econômica dos microempreendedores e autônomos teve queda em setembro. É o que o Índice SumUp do Microempreendedor (ISM) apontou, registrando um recuo de 7,66% nas vendas deste público em relação ao mês de agosto. O índice produzido pela SumUp, fintech de pagamentos para micro e pequenos empreendedores, utiliza dados de profissionais informais, além de MEIs e microempresas de todos os estados brasileiros e de mais de 30 ramos de atividades.

Para Carlos Grieco, CEO da SumUp no Brasil, a queda em setembro está relacionada à diminuição do poder de compra dos brasileiros, que, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), estão sem ganho real de salário há 30 meses. Entretanto, o executivo acredita que a atividade medida pelo índice deve aumentar no futuro. “Com os recuos recentes na taxa de inflação e as datas de fim de ano se aproximando, como Black Friday e Natal, a atividade econômica dos micro e pequenos empreendedores deve avançar nos próximos meses”, diz.

